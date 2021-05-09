В центре Киева проходит марш оппозиции против фашизма

Участники направлялись по одной из центральных улиц в Киеве - улице Грушевского – к монументу «Родина-мать». Колонну ведет лидер движения «Патриоты - За жизнь», депутат Верховной рады Илья Кива. Участники шествия под мелодии военных лет несут антифашистские плакаты и лозунги. Полиция участникам акции не препятствует.

В шествии участвуют почти 150 человек, сообщает украинское издание «Страна».

9 мая на Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Новый праздник заменил собой День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ранее, 8 8 мая с 2015 года на Украине празднуют День памяти и примирения.

