Депутаты болгарского Пловдива предложили демонтировать памятник «Алеша»

Депутаты болгарской партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) внесли в муниципальный совет города Пловдив предложение о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».

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В пресс-службе политической организации уточнили, что инициатива парламентариев подразумевает перенос монумента в Музей коммунистического искусства.

По данным Болгарского национального радио, инициативу о переносе 11,5-метровой скульптуры, установленной в 1954 году, планируется обсудить на сессии городского совета Пловдива 17 января.

Ранее парламент Эстонии отказался принимать закон о демонтаже памятников советского периода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СССРВторая Мировая ВойнаПамятникиБолгария

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