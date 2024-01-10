Депутаты болгарского Пловдива предложили демонтировать памятник «Алеша»
Депутаты болгарской партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) внесли в муниципальный совет города Пловдив предложение о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».
В пресс-службе политической организации уточнили, что инициатива парламентариев подразумевает перенос монумента в Музей коммунистического искусства.
По данным Болгарского национального радио, инициативу о переносе 11,5-метровой скульптуры, установленной в 1954 году, планируется обсудить на сессии городского совета Пловдива 17 января.
Ранее парламент Эстонии отказался принимать закон о демонтаже памятников советского периода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru