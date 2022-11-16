В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит и на подконтрольной Украине части Запорожской области.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Россельхознадзор: ограничений на поставки ветпрепаратов в Россию нет
- Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военных
- Дуда: Упавшая ракета с высокой вероятностью была с Украины
- СМИ: Швеция выделит средства на помощь Украине
- Совфед одобрил закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
- Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд рублей
- Российские профсоюзы предложили определить правила индексации зарплат
- Спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в школе
- Минпросвещения: курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей
- «Всегда будет Париж». Джим Керри оценил запрет на въезд в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru