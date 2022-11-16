В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Генерал Соболев усомнился в эффективности обстрелов энергосистемы Украины

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит и на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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