На Кубани при падении БПЛА были повреждены объекты на железнодорожной станции

Здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края получило повреждения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции», - указали в ведомстве.

Дрон сдетонировал в воздухе, из-за чего в строении выбило окна. Кроме того, повреждения получил участок контактной сети.

Как отметили в оперштабе, при ЧП никто не пострадал. Железнодорожное сообщение на фоне случившегося не прерывали, контактная сеть уже восстановлена.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью на Кубани уничтожили один украинский беспилотник, напоминает RT.

