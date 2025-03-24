На Кубани при падении БПЛА были повреждены объекты на железнодорожной станции
Здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края получило повреждения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции», - указали в ведомстве.
Дрон сдетонировал в воздухе, из-за чего в строении выбило окна. Кроме того, повреждения получил участок контактной сети.
Как отметили в оперштабе, при ЧП никто не пострадал. Железнодорожное сообщение на фоне случившегося не прерывали, контактная сеть уже восстановлена.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью на Кубани уничтожили один украинский беспилотник, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru