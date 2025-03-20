В Сумской области объявлена срочная эвакуация из Краснополья

Власти Сумской области Украины объявили о срочной эвакуации жителей поселка Краснополье, расположенного примерно в 40 километрах от города Сумы. Об этом сообщило издание «Общественное Новости» со ссылкой на местную районную администрацию.

По данным властей, эвакуационные автобусы начнут отправляться от здания поселкового совета в пятницу утром — в 6:00 и 7:00 по киевскому времени, отмечает издание «Профиль».