В Сумской области объявлена срочная эвакуация из Краснополья
Власти Сумской области Украины объявили о срочной эвакуации жителей поселка Краснополье, расположенного примерно в 40 километрах от города Сумы. Об этом сообщило издание «Общественное Новости» со ссылкой на местную районную администрацию.
По данным властей, эвакуационные автобусы начнут отправляться от здания поселкового совета в пятницу утром — в 6:00 и 7:00 по киевскому времени, отмечает издание «Профиль».
Украинские власти регулярно инициируют эвакуацию мирного населения в приграничных и прифронтовых регионах.
Ранее аналогичные меры принимались, в частности, в Авдеевке, где вывозили детей и пожилых людей. При этом часть жителей, несмотря на угрозу, отказывалась покидать дома, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru