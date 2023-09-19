В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога снова объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигналы тревоги прозвучали 18:16 и в 18:27 по московскому времени.
Днем ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Сигнал тревоги раздался в 18:12 по московскому времени. В 14:57 по московскому времени воздушная тревога также была объявлена в семи областях Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Харьковскую и Днепропетровскую.
17 сентября украинские СМИ сообщили, что в городе Очаков Николаевской области Украины прогремел взрыв, в Николаевской и Одесской областях также объявили воздушную тревогу, передает «Радиоточка НСН».
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