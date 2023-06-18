В США заявили о потере Киевом ключевой техники для наступления

В материале говорится, что большое количество техники, предназначенной для прорыва российской обороны, уже уничтожено. Для ВСУ будет «настоящим вызовом» пройти через минные поля, пишет газета.

Отмечается, что украинская армия находится под постоянными обстрелами российских беспилотников и не имеет воздушных сил для защиты. Авиационная поддержка является слабым местом ВСУ, констатировало издание.

В Минобороны ранее заявили, что российские силы нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

