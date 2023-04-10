В США заявили о панике среди украинцев из-за мобилизации

Граждане Украины начали паниковать из-за усиления мобилизации в стране, пишет американская газета The Washington Post.

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В публикации сказано, что скорость и агрессия, с которой чиновники требуют от граждан явиться в военкомат, сеют панику среди украинцев. По данным издания, мирных жителей случайным образом останавливают на улице и вручают им повестки.

Украина готовится провести крупнейшую волну мобилизации. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил эксперт Института изучения войны Джордж Барроса.

Киев пытается сформировать компактный ударный кулак для контрнаступления, рассказал «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

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