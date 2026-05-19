Президент Казахстана Токаев высказался о роли Золотой Орды в истории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал Золотую Орду как общую историю всего человечества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в официальном т Telegram-канале.

Токаев подчеркнул, что к его словам не следует подходить упрощённо, поскольку это может привести к однобокому восприятию событий и, как он считает, чревато историческими искажениями.