В США заявили, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года

Вашингтон считает очевидным, что Киеву будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США Марко Рубио.

По его словам, Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта, так как «военного решения этой ситуации не существует».

Ранее глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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