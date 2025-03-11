В США заявили, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года
11 марта 202500:16
Вашингтон считает очевидным, что Киеву будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта, так как «военного решения этой ситуации не существует».
Ранее глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru