СМИ: Зеленский прибыл в конгресс США

Его встреча будет проходить на фоне недовольства республиканцев продолжающейся военной помощью Киева, уточняет СМИ.

В то же время Белый дом запросил дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Киева, который, в свою очередь, с начала военного конфликта с Россией получил более 110 миллиардов долларов различной помощи.

Ранее глава Чехии Петр Павел призвал не воспринимать слова Зеленского буквально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

