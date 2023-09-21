СМИ: Зеленский прибыл в конгресс США
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий, где выступит перед американским конгрессом, сообщает телеканал Sky News.
Его встреча будет проходить на фоне недовольства республиканцев продолжающейся военной помощью Киева, уточняет СМИ.
В то же время Белый дом запросил дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Киева, который, в свою очередь, с начала военного конфликта с Россией получил более 110 миллиардов долларов различной помощи.
Ранее глава Чехии Петр Павел призвал не воспринимать слова Зеленского буквально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газманов призвал запретить знаменитостям хвастаться богатством
- ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000
- Греф: ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях
- Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.
- Киев заявил о желании получить американские истребители F-35
- Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине
- СМИ: Группа из 11 альпинистов попала под камнепад в Северной Осетии
- Столтенберг исключил глобальное расширение НАТО
- Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет
- Госдума рассмотрит законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru