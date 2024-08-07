В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации
В связи с продолжающейся сложной оперативной обстановкой в приграничных районах Курской области, врио губернатора Алексей Смирнов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации с 7 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Он подчеркнул, что оперативный штаб под его руководством работает круглосуточно, и он постоянно поддерживает связь с силовыми ведомствами и федеральными органами.
Врио губернатора заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона, а ситуацию он держит под личным контролем.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru