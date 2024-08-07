В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В связи с продолжающейся сложной оперативной обстановкой в приграничных районах Курской области, врио губернатора Алексей Смирнов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации с 7 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что оперативный штаб под его руководством работает круглосуточно, и он постоянно поддерживает связь с силовыми ведомствами и федеральными органами.

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Врио губернатора заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона, а ситуацию он держит под личным контролем.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:ДиверсияВСУУкраинаКурская Область

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