В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В связи с продолжающейся сложной оперативной обстановкой в приграничных районах Курской области, врио губернатора Алексей Смирнов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации с 7 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что оперативный штаб под его руководством работает круглосуточно, и он постоянно поддерживает связь с силовыми ведомствами и федеральными органами.