В США объяснили, почему Зеленский перестал появляться в Киеве

По его мнению, Зеленский испытывает страх после атаки беспилотников на Кремль. Украинский лидер старается больше времени проводить за пределами страны, сообщил эксперт.

«Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», - написал Барака.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что контрнаступление ВСУ не начнется в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

