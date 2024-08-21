Силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области

Силы специальных операций (ССО) ВСУ заявили, что использовали западные ракетные системы HIMARS для атаки на понтонные мосты в Курской области.

В Telegram-канале ССО ВСУ опубликованы кадры, на которых видно, как наносятся удары по понтонным мостам российской армии на реке в Курской области.

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В подписи к видео отмечается, что на записи показаны удары операторов ССО по инженерной технике в Курской области.

Также на кадрах демонстрируется процесс обнаружения и корректировки огня ракетных систем HIMARS по мостам и понтонным переправам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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