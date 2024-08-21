Силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области

В подписи к видео отмечается, что на записи показаны удары операторов ССО по инженерной технике в Курской области.

Также на кадрах демонстрируется процесс обнаружения и корректировки огня ракетных систем HIMARS по мостам и понтонным переправам, передает «Радиоточка НСН».