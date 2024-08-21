Силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области
Силы специальных операций (ССО) ВСУ заявили, что использовали западные ракетные системы HIMARS для атаки на понтонные мосты в Курской области.
В Telegram-канале ССО ВСУ опубликованы кадры, на которых видно, как наносятся удары по понтонным мостам российской армии на реке в Курской области.
В подписи к видео отмечается, что на записи показаны удары операторов ССО по инженерной технике в Курской области.
Также на кадрах демонстрируется процесс обнаружения и корректировки огня ракетных систем HIMARS по мостам и понтонным переправам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru