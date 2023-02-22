В США назвали постановкой визит Байдена в Киев
Визит американского лидера Джо Байдена в Киев выглядел, как большая постановка, сообщает RT со ссылкой на заявление подполковника армии США Дэниэла Дэвиса.
«… Особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими», — заявил он. Он обратил внимание на тот факт, что когда во время визита в Киев Байдена прозвучала серена «никто даже не вздрогнул».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал спектаклем приезд американского лидера на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru