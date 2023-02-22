В США назвали постановкой визит Байдена в Киев

«… Особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими», — заявил он. Он обратил внимание на тот факт, что когда во время визита в Киев Байдена прозвучала серена «никто даже не вздрогнул».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал спектаклем приезд американского лидера на Украину.

