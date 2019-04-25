В США назвали главную причину провала Порошенко

Автор статьи подчеркнул, что симпатия жителей Украины к России не уменьшилась. Также отмечается, что стремление Запада повлиять на украинскую политику ни к чему не привело, передает RT. В связи с этим, в The National Interest рекомендуют западным политикам извлечь уроки из проигрыша Порошенко и провала антироссийской политики на Украине. Также в издании назвали главную задачу следующего украинского президента.

«Ключевая задача Зеленского - выяснить, как не стать Порошенко, который потерял поддержку половины страны, и при этом не стать Януковичем, который потерял поддержку другой половины. Если ему удастся этого добиться, то он действительно станет спасителем Украины», — заключает NI.

Напомним, что в прошедшем в минувшее воскресенье втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко с рекордным результатом. Об этом заявили в ЦИК страны после обработки 100% протоколов. Согласно имеющимся данным, шоумен Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент – Порошенко — 24,45%. В Центризбиркоме добавили, что за Зеленского голоса отдали более тринадцати с половиной миллионов украинцев. Порошенко заручился поддержкой 4,5 миллионов.

