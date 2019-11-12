В Совфеде рассказали о приступах ковыряния в носу из-за Украины
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в интервью НСН признался, что весь мир уже устал от нападок Украины на Россию, а Киеву давно пора понять, что он - на окраине мировой политики.
Украина и Россия фактически находятся в состоянии войны, которая будет закончена только после возвращения территорий Донбасса и Крыма, а также выплаты компенсаций со стороны агрессора. Это требование озвучил в интервью «РБК Украина» вице-премьер страны Дмитрий Кулеба.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, обсуждая с НСН это заявление, напомнил, что подобные условия выдвигались неоднократно, ничего нового в них нет, как и разумного.
«Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть у них психика уравновесится. Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. И самое главное, что не будем отвлекаться от дела. Украина возомнила, что она является центром мировой политики…А это не так, они – захолустье, окраина. Единственное, когда вспомнили Украину, это когда Трамп со своими демократами выясняют отношения, тогда слово Украина и всплывает на международном горизонте», - заявил Климов.
«Эти потуги обратить на себя внимание, эти подпрыгивание карликов политических не заслуживает никакой реакции. Пиарить уходящих натур - контрпродуктивно»
Украинский политик Кулеба рассказал, что поддерживает переговорный процесс в сторону нормализации отношений двух стран. Однако, по его мнению, мир не может наступить, если Украина откажется от своих интересов в пользу России.
«Идет Межпарламентский союз, выступает очередной политический карлик, льет на Россию... Пять лет назад после таких заявлений зал гудел, приходилось выходить на трибуну и опровергать. А в марте 2014 года, когда приходилось выступать перед делегатами из 150 стран мира, это было очень сложно. А сейчас Украина всё то же самое говорит, только зал уже полупустой, кто-то в носу ковыряется, кто-то пасьянс раскладывает. И волну эту не подхватывают даже те, кто является информационно - политическим спонсором, все ждут, когда это закончится», - резюмировал Андрей Климов.
Добавим, вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что рано или поздно санкции с России будут сняты. Он углубился в историю, напомнив, что такие страны, поссорившись между собой, в итоге всегда мирятся, и то, что систему давления на Россию удалось удержать в течение пяти лет, «это чудо».
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