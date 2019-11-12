В Совфеде рассказали о приступах ковыряния в носу из-за Украины

Украина и Россия фактически находятся в состоянии войны, которая будет закончена только после возвращения территорий Донбасса и Крыма, а также выплаты компенсаций со стороны агрессора. Это требование озвучил в интервью «РБК Украина» вице-премьер страны Дмитрий Кулеба.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, обсуждая с НСН это заявление, напомнил, что подобные условия выдвигались неоднократно, ничего нового в них нет, как и разумного.

«Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть у них психика уравновесится. Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. И самое главное, что не будем отвлекаться от дела. Украина возомнила, что она является центром мировой политики…А это не так, они – захолустье, окраина. Единственное, когда вспомнили Украину, это когда Трамп со своими демократами выясняют отношения, тогда слово Украина и всплывает на международном горизонте», - заявил Климов.