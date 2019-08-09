В Совфеде предложили поблагодарить украинских авиадиспетчеров

«Это абсолютно гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Разрешили нам пролет. Я не сомневаюсь, что мы сделали то же самое и в обратном направлении. Люди совершенно по-другому относятся друг к другу, намного лучше, чем иногда политики. Я приветствую этот шаг и думаю, что мы должны поблагодарить этих диспетчеров, которые взяли на себя такое решение. Сюда не надо вмешивать политику», - добавил он.

С 2015 года на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.

