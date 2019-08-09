В Совфеде предложили поблагодарить украинских авиадиспетчеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал абсолютно человеческим и гуманным решение диспетчеров Украины пустить российский самолет в воздушное пространство Украины.

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет. Лайнер российского авиаперевозчика «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG летел из Бари в Москву. Пилот, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Там судно находилось 26 минут.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что политика не должна мешать людям принимать правильные решения.

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«Это абсолютно гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Разрешили нам пролет. Я не сомневаюсь, что мы сделали то же самое и в обратном направлении. Люди совершенно по-другому относятся друг к другу, намного лучше, чем иногда политики. Я приветствую этот шаг и думаю, что мы должны поблагодарить этих диспетчеров, которые взяли на себя такое решение. Сюда не надо вмешивать политику», - добавил он.

С 2015 года на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.

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ФОТО: pixabay.com
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