В Совфеде предложили поблагодарить украинских авиадиспетчеров
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал абсолютно человеческим и гуманным решение диспетчеров Украины пустить российский самолет в воздушное пространство Украины.
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет. Лайнер российского авиаперевозчика «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG летел из Бари в Москву. Пилот, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Там судно находилось 26 минут.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что политика не должна мешать людям принимать правильные решения.
«Это абсолютно гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Разрешили нам пролет. Я не сомневаюсь, что мы сделали то же самое и в обратном направлении. Люди совершенно по-другому относятся друг к другу, намного лучше, чем иногда политики. Я приветствую этот шаг и думаю, что мы должны поблагодарить этих диспетчеров, которые взяли на себя такое решение. Сюда не надо вмешивать политику», - добавил он.
С 2015 года на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.
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