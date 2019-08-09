«Отличная новость!». Захарова о российском самолете в небе Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова откликнулась на сообщение о том, что Украина разрешила самолёту пролететь над своей территорией, чтобы обойти грозовой фронт. «Отличная новость! Спасибо!» — написала она в своём Facebook, рассказав кратко о том, что произошло, отмечает RT.

Ранее стало известно, что украинские диспетчеры разрешили лайнеру Boeing-738 авиакомпании «Глобус» войти в своё воздушное пространство, чтобы избежать грозового фронта. Самолёт летел из итальянского города Бари в Москву, он пробыл над территорией соседнего государства 26 минут.

Трусливо и абсурдно. В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма

В «Украэрорухе» пояснили, что всё было сделано «в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета», передает Ura.ru.

Киев в 2015 году полностью запретил российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны.

В ответ Москва ввела аналогичный запрет на использование российского воздушного пространства украинской стороной.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Мария ЗахароваСамолетУкраина

NSN logoНСН