«Отличная новость!». Захарова о российском самолете в небе Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова откликнулась на сообщение о том, что Украина разрешила самолёту пролететь над своей территорией, чтобы обойти грозовой фронт. «Отличная новость! Спасибо!» — написала она в своём Facebook, рассказав кратко о том, что произошло, отмечает RT.
Ранее стало известно, что украинские диспетчеры разрешили лайнеру Boeing-738 авиакомпании «Глобус» войти в своё воздушное пространство, чтобы избежать грозового фронта. Самолёт летел из итальянского города Бари в Москву, он пробыл над территорией соседнего государства 26 минут.
В «Украэрорухе» пояснили, что всё было сделано «в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета», передает Ura.ru.
Киев в 2015 году полностью запретил российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны.
В ответ Москва ввела аналогичный запрет на использование российского воздушного пространства украинской стороной.
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