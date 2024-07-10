В советника главы ДНР Яна Гагина бросили боеприпас с токсичным веществом
Советник главы ДНР Ян Гагин получил химические ожоги после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в него боеприпас с токсичным веществом. Об этом сообщило РИА Новости.
Гагин уточнил, что помимо осколочных ранений, он получил глубокие химические ожоги. Это свидетельствует о том, что ВСУ применили некие токсичные химические вещества.
По его словам, дорога до больницы заняла около получаса. На опубликованных в Сети фотографиях можно увидеть, что у мужчины серьезное поражение кожи на плече, лице и боку.
Ранее Гагин рассказывал, что противник в зоне спецоперации регулярно применяет отравляющие вещества по всей линии боевого столкновения. Он напомнил, что при штурме Мариуполя, Украина применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. Тогда Гагин получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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