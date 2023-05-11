В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала.

По его словам, ведется большая кампания, чтобы заставить Киев перейти к переговорам на российских условиях.

«Если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях», - заключил он.