В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала.

По его словам, ведется большая кампания, чтобы заставить Киев перейти к переговорам на российских условиях.

«Если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях», - заключил он.

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Украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Москвой, сообщил журналист The Hill Джозеф Боско. Он не исключил, что глава государства готов предложить президенту России Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Из этого следует, что РФ оставит себе часть территории, тогда как Крым не подлежит обсуждению, передает «Радиоточка НСН».

Отмечается, что Зеленский опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой танков и отказа США предоставлять истребители и системы вооружения большей дальности.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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