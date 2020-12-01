В СНБО Украины раскрыли сроки ввода локдауна из-за коронавируса

Украина введет полный запрет на перемещение людей, локдаун из-за коронавируса в обязательном порядке. Сейчас обсуждаются конкретные сроки, это произойдёт уже в декабре или со 2 января. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Решение об усилении ограничений будет принято после анализа ситуации по итогам трех недель карантина, который действует по выходным дням.

Некоторые источники ранее сообщили, что временной вопрос локдауна уже решен правительством – ограничения могут ввести с 23 декабря по 15 января, передает Газета.ру. В качестве помощи кабинет министров намерен выделить наемным работникам и предпринимателям по 8000 гривен единоразовой помощи. Данное решение должна еще утвердить Верховная рада.

На Украине за последние сутки выявлено 12,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 586 детей и 646 медицинских работников, отмечает RT. Скончался за 24 часа 221 пациент с COVID-19.

