В СНБО назвали дезинформацией слухи о наступлении Украины на Донбассе

«В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности», — рассказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, Россия якобы распространяет слухи, чтобы психологически атаковать жителей неподконтрольных Киеву районов востока Украины.

Как отметил Данилов, несмотря на увеличение количества обстрелов ситуация в Донбассе остается контролируемой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти страны предостерегают Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Дипломат считает, что обвинениями в адрес Москвы Киев пытается прикрыть свое бездействие по урегулированию ситуации в регионе.

