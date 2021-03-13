В СНБО назвали дезинформацией слухи о наступлении Украины на Донбассе
Данные о готовящемся наступлении Украины в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в в эфире телеканала «Украина».
«В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности», — рассказал Данилов.
По мнению секретаря СНБО, Россия якобы распространяет слухи, чтобы психологически атаковать жителей неподконтрольных Киеву районов востока Украины.
Как отметил Данилов, несмотря на увеличение количества обстрелов ситуация в Донбассе остается контролируемой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти страны предостерегают Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Дипломат считает, что обвинениями в адрес Москвы Киев пытается прикрыть свое бездействие по урегулированию ситуации в регионе.
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