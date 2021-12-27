В «Слуге народа» объяснили постановку женщин на воинский учет
Приказ Минобороны Украины о постановке женщин ряда профессий на воинский учет не означает их призыв на службу или мобилизацию. Об этом заявили представители правящей партии «Слуга народа» на своем официальном сайте.
По их словам, это «просто модернизация учета по специальностям, которые могут быть теоретически необходимы для обороны государства».
Также, как отметил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Тарас Тарасенко, мера пригодится для того, чтобы женщины, которые хотели бы проходить службу в армии, могли избежать лишних бюрократических процедур.
Встать на воинский учет можно будет до конца 2022 года, в том числе дистанционно - в онлайн-формате.
Приказ Минобороны Украины, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет, был опубликован на прошлой неделе, передает ТАСС. Перечень охватывает сотни профессий.
В ведомстве даже уточнили, что беременные и женщины с несовершеннолетними детьми на Украине также будут обязаны встать на воинский учет.
Женщины, состоящие на воинском учете, как сказано в приказе, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
Инициативу критикуют в соцсетях. Кроме того, появилась электронная петиция об отмене приказа.
Комментируя эту новость, украинский политолог Александр Семченко назвал документ ироничным и подчеркнул, что жители Украины не верят в реальность войны с Россией.
«Если будет какое-то массовое давление, дальше документы куда-то пойдут и будут вторгаться в зону комфорта простых людей, тогда что-то может быть. Пока же это вызывает смех у людей. Раздражение, если и присутствует, то очень незначительное, но больше смех и ирония. Большинство населения вообще эту ситуацию (военный конфликт с РФ – прим. НСН) не рассматривает», - сказал Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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