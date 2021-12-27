«Наш народ»: Кадыров предложил забрать Украину, а в ВСУ призвали женщин
Украинские власти объявляют военнообязанными женщин, тогда как Рамзан Кадыров предлагает забрать Украину себе, чтобы раз и навсегда решить военный конфликт в Донбассе.
В воскресенье, 26 декабря, вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS пригрозила России усиленными санкциями из-за ситуации с Украиной - Вашингтон продолжает настаивать на угрозе российского вторжения, Москва опровергает, но требует гарантий неприближения НАТО.
«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», — подчеркнула Харрис. Она добавила, что руководство США «готово применить санкции, которых вы еще не видели раньше».
Требования решить «украинский вопрос» в последнее время звучат всё чаще. И если высказывания западных партнеров уже никого удивить не могут, то внутрироссийские предложения всё ещё вызывают неподдельный интерес. Так, на пресс-конференции в Грозном лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил ни много ни мало забрать Украину себе.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — заявил политик.
При этом власти Украины подливают масла в огонь, делая противоречивые заявления и поступки, которые сложно расценить иначе, чем мобилизацию. Так, в конце прошлой недели, 23 декабря, Минобороны Украины опубликовало приказ о переводе женщин до 60 лет в разряд военнообязанных. Приказ не исключает постановку на учет беременных и матерей. Впоследствии в ведомстве уточнили, что семейные обстоятельства женщин будут отмечены отдельно.
Комментируя эту новость, украинский политолог Александр Семченко назвал документ ироничным и подчеркнул, что жители Украины не верят в реальность войны с Россией.
«Если будет какое-то массовое давление, дальше документы куда-то пойдут и будут вторгаться в зону комфорта простых людей, тогда что-то может быть. Пока же это вызывает смех у людей. Раздражение, если и присутствует, то очень незначительное, но больше смех и ирония. Большинство населения вообще эту ситуацию (военный конфликт с РФ – прим. НСН) не рассматривает», - сказал Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В то же время украинские женщины, получившие необходимость оформлять лишние документы, вставать на учет и платить штраф в случае отсутствия воинского билета, шутки не оценили. На официальном сайте электронного представительства президента Украины появилась петиция против требования властей.
«Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными!», - указано в заголовке петиции. На момент публикации этого материала документ собрал уже 17,5 из 25 тысяч необходимых для рассмотрения властями подписей.
Конфликт на юго-востоке Украины обсуждался и на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря. Российский лидер отметил, что «будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе», добавив, что Россия «видит себя посредниками в переговорах». Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в ответ на эти слова заявил, что большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен.
«Я думаю, что достаточно большой процент людей на территории Донбасса, если будет референдум, проголосуют за то, чтобы быть в союзных отношениях, в близких отношениях, в составе – в зависимости от постановки вопроса, форма может обсуждаться, но то, что это с Россией, - это факт», - сказал Мирошник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, о чём, по её словам, свидетельствует увеличение расходов бюджета на военные цели на 20% - до почти $12 млрд. По словам Захаровой, эти деньги предназначены для войны со своими гражданами.
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