СМИ: в Киеве обсуждают создание единого государства с Польшей

По данным украинских СМИ, чиновники полагают, что объединение с Варшавой даст Киеву гарантии безопасности. Вариант создания единого государства рассматривается на случай, если Украину откажутся принимать в НАТО, отмечает «Страна».

Президент Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, прибыл в Варшаву. Он выразил уверенность, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ.

На польском телевидении ранее показали трейлер адаптации сериала «Слуга народа». В нем, как и в украинской версии с Зеленским, рассказывается об учителе истории, который победил на президентских выборах, сообщает «Радиоточка НСН».

