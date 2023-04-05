СМИ: в Киеве обсуждают создание единого государства с Польшей
В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают создание единого государства с Польшей, пишет издание «Страна».
По данным украинских СМИ, чиновники полагают, что объединение с Варшавой даст Киеву гарантии безопасности. Вариант создания единого государства рассматривается на случай, если Украину откажутся принимать в НАТО, отмечает «Страна».
Президент Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, прибыл в Варшаву. Он выразил уверенность, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ.
На польском телевидении ранее показали трейлер адаптации сериала «Слуга народа». В нем, как и в украинской версии с Зеленским, рассказывается об учителе истории, который победил на президентских выборах, сообщает «Радиоточка НСН».
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