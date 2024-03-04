НАТО открыл авиабазу в Албании на бывшем советском аэродроме
Первая на Западных Балканах авиабаза НАТО начала функционировать на территории Албании. Объект запущен на военном аэродроме в городе Кучова поле реконструкции, передает агентство AP.
Во времена СССР аэродром использовался для советской авиабазы. Теперь ему нашли применение в качестве тренировочной площадки. Кроме того, там будут базироваться истребители.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках церемонии открытия на авиабазе совершили посадку два F-16 и два F-35 из Италии. Североатлантический альянс вложил в модернизацию базы 50 миллионов евро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал свою вину
- Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России
- На Украине одобрили конфискацию активов, якобы принадлежащих Дмитрию Киселеву
- МТС Live и «Лужники» представят большую летнюю площадку для мероприятий
- Верховный суд США допустил Трампа до праймериз в Колорадо
- Кабмин утвердил размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
- Рублев сохранил пятое место в рейтинге ATP после скандала в Дубае
- Дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области
- Польша приобретет у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов
- НАТО открыл авиабазу в Албании на бывшем советском аэродроме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru