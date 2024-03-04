НАТО открыл авиабазу в Албании на бывшем советском аэродроме

Первая на Западных Балканах авиабаза НАТО начала функционировать на территории Албании. Объект запущен на военном аэродроме в городе Кучова поле реконструкции, передает агентство AP.

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Во времена СССР аэродром использовался для советской авиабазы. Теперь ему нашли применение в качестве тренировочной площадки. Кроме того, там будут базироваться истребители.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках церемонии открытия на авиабазе совершили посадку два F-16 и два F-35 из Италии. Североатлантический альянс вложил в модернизацию базы 50 миллионов евро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРАвиацияНАТО

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