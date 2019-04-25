Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе

Напомним, что 24 апреля президент Путин подписал указ об упрощенном режиме получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных республик. Согласно документу, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Между тем, избранный президент Украины Владимир Зеленский, выступающий за реинтеграцию Донбасса в состав Украины, призвал к ужесточению антироссийских санкций.

