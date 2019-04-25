В мире

Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе

25 апреля06:26

В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.

«Россия этими крайне провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует RT сообщение официального представителя внешнеполитического ведомства Морган Ортагус в Twitter.

По словам представителя Госдепа, решение России по получению российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик препятствует выполнению минских соглашений, отмечает РЕН ТВ.

В Госдепе считают, что России необходимо определиться, продолжать ли эскалацию ситуации или исполнять свои обязательства в рамках минских соглашений, сообщает Ura.ru.

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Напомним, что 24 апреля президент Путин подписал указ об упрощенном режиме получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных республик. Согласно документу, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Между тем, избранный президент Украины Владимир Зеленский, выступающий за реинтеграцию Донбасса в состав Украины, призвал к ужесточению антироссийских санкций.

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ТЕГИ:Владимир ПутинГосдеп СШАДонбасс

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