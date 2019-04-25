Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе
В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
«Россия этими крайне провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует RT сообщение официального представителя внешнеполитического ведомства Морган Ортагус в Twitter.
The U.S condemns today’s decision by President Putin to provide expedited Russian citizenship to Ukrainians living in Russia-controlled eastern Ukraine. Russia, through this highly provocative action, is intensifying its assault on Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/97zoFzsSje— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 25, 2019
По словам представителя Госдепа, решение России по получению российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик препятствует выполнению минских соглашений, отмечает РЕН ТВ.
В Госдепе считают, что России необходимо определиться, продолжать ли эскалацию ситуации или исполнять свои обязательства в рамках минских соглашений, сообщает Ura.ru.
Напомним, что 24 апреля президент Путин подписал указ об упрощенном режиме получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных республик. Согласно документу, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.
Между тем, избранный президент Украины Владимир Зеленский, выступающий за реинтеграцию Донбасса в состав Украины, призвал к ужесточению антироссийских санкций.
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