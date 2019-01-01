В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией главным приоритетом

Приоритетным направлением политики Владимира Зеленского на посту президента Украины станут переговоры с Россией, заявил РБК Руслан Стефанчук, отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского.



«Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», — заявил он.

Представитель штаба Зеленского подчеркнул, что команда по переговорам пока не сформирована, приступить к этому предполагается после объявления результатов выборов.

Напомним, что ранее Зеленский уже заявлял о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что в процессе примут участие представители западных стран. Позднее он заявил, что считает Путина врагом, а представители штаба Зеленского отметили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Российской Федерацией.