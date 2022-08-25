В штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле храма в селе Никольское во время службы
25 августа 202216:30
Украинские военные обстреляли Успенский храм Свято-успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет.
По словам очевидцев, обстрел произошел во время службы. Местные жители говорят, что территория храма подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru