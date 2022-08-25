В штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле храма в селе Никольское во время службы

Украинские военные обстреляли Успенский храм Свято-успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет.

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По словам очевидцев, обстрел произошел во время службы. Местные жители говорят, что территория храма подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.


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ФОТО: Telegram Штаб теробороны ДНР
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