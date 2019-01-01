В штаб Зеленского нагрянула полиция

В Киеве полиция пришла в штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, сообщает 21 апреля РБК со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

Как уточняется, сам Зеленский находится в своем штабе, он заполняет бумаги для протокола. Других подробностей о происходящем пока не поступало.

Напомним, что 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидатов двое – действующий президент страны Петр Порошенко и его оппонент, шоумен Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее в эфире НСН сенатор Франц Клинцевич заявил, что с ним уже связывались влиятельные люди из окружения Зеленского, которые планируют налаживать связи с Россией.



