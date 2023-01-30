В шести областях Украины объявлена воздушная тревога


Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Это следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Отмечается, что сигнал тревоги в областях прозвучал почти одновременно – в 18:06 и 18:07 (мск).

Ранее, 30 сентября, украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в городе Очакове Николаевской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаХарьков
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