В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в пятницу днем снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сегодня утром воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Накануне в Одесской области в результате ракетного удара были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Несколько взрывов сегодня произошли в Киеве. Есть погибшие и раненые.
в ночь на пятницу, 27 января, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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