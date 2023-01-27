В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога в пятницу днем снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сегодня утром воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.