В СБУ задержали жительницу Николаева за критику ВСУ и Зеленского

Издание уточнило, что задержанная ранее работала в городском совете Николаева. В одном из роликов, размещённых на ее странице в соцсети, она утверждала, что украинские военные регулярно перебрасывают военную технику через Николаев, по которой затем наносят удары российские войска.

Также женщина обвиняла президента Украины в нежелании завершить конфликт, передает «Радиоточка НСН».

