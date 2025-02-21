В СБУ задержали жительницу Николаева за критику ВСУ и Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Николаева за критику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высказывания о президенте Владимире Зеленском.

По данным украинского издания «Страна.ua», женщина обвиняла ВСУ в обстрелах города и называла Зеленского «террористом».

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Издание уточнило, что задержанная ранее работала в городском совете Николаева. В одном из роликов, размещённых на ее странице в соцсети, она утверждала, что украинские военные регулярно перебрасывают военную технику через Николаев, по которой затем наносят удары российские войска.

Также женщина обвиняла президента Украины в нежелании завершить конфликт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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