В Ростовской области сбили пять дронов ВСУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в районе Новошахтинска около 22 часов.

По словам Слюсаря, на земле нет пострадавших и разрушений. Системы ПВО продолжают свою работу в этом районе.

Слюсарь: Под Каменском в Ростовской области сбили беспилотник

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

11 декабря Ростовская область подверглась ракетной атаке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаРостов-на-ДонуБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры