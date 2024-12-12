В Ростовской области сбили пять дронов ВСУ
12 декабря 202423:38
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в районе Новошахтинска около 22 часов.
По словам Слюсаря, на земле нет пострадавших и разрушений. Системы ПВО продолжают свою работу в этом районе.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.
11 декабря Ростовская область подверглась ракетной атаке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru