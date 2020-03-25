В России возбудили дела в отношении ВСУ за преступления в Донбассе
Следственный комитет России проинформировал об открытии уголовных дел в отношении бойцов вооруженных сил Украины по подозрению в причастности к преступлениям против жителей Донбасса.
В частности, речь идёт об инциденте от 20 марта этого года. В тот день со стороны дислокации ВСУ был открыт прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов по гражданским объектам в шахтёрском посёлке Трудовской.
На следующий день после этого украинские силовики обстреляли из гранатомета общеобразовательную школу в поселке Александровка, а позднее - из стрелкового оружия стадион в Трудовском.
В результате обстрелов ранения получили две женщины и несовершеннолетняя девушка, передает «Свободная пресса».
Уголовные дела возбуждены по двум статьям: жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
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