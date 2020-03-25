В России возбудили дела в отношении ВСУ за преступления в Донбассе

Следственный комитет России проинформировал об открытии уголовных дел в отношении бойцов вооруженных сил Украины по подозрению в причастности к преступлениям против жителей Донбасса.

В частности, речь идёт об инциденте от 20 марта этого года. В тот день со стороны дислокации ВСУ был открыт прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов по гражданским объектам в шахтёрском посёлке Трудовской.