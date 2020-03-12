Механизм есть, деталей нет
Представитель политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН рассказал о новом механизме переговоров по Донбассу.
Механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата» может быть принят контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины уже 25 марта. Об этом, как пишет «Российская газета», сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он добавил, что нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН объяснил, что имел в виду Козак.
«В рамках самой группы достигнута договоренность, что детали механизма не разглашаются до следующего заседания. Нужно пройти целый ряд согласований и договоренностей. Стороны договорились, что такой механизм нужен и возможен, но слишком много деталей, которые нужно согласовать. На фоне полной утраты доверия между сторонами и пяти лет переговоров, которые дают мало результата, любые попытки формирования новых форматов дают возможность новых договоренностей», - сказал он.
Ранее сообщалось, что уже в марте обмен пленными может произойти.
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