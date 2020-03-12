Механизм есть, деталей нет

Механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата» может быть принят контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины уже 25 марта. Об этом, как пишет «Российская газета», сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он добавил, что нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН объяснил, что имел в виду Козак.