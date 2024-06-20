В России учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

По данным издания, Клюка был признан виновным по статьям 275 УК (госизмена) и части первой статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей и наложил ограничение свободы на год после отбывания 20-летнего тюремного срока.

Во время судебного заседания Клюка признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное, передает «Радиоточка НСН».

