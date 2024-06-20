В России учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

Липецкий учитель рисования Даниил Клюка приговорен к 20 годам лишения свободы за перевод денег украинской организации «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает РБК.

Сообщается, что мужчина дважды осуществил денежные переводы. В первый раз он отправил 100 тысяч рублей, а во второй — 200 тысяч.

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По данным издания, Клюка был признан виновным по статьям 275 УК (госизмена) и части первой статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей и наложил ограничение свободы на год после отбывания 20-летнего тюремного срока.

Во время судебного заседания Клюка признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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