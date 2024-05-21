Суд приговорил физика Маслова к 14 годам за госизмену
Суд Санкт-Петербурга признал 77-летнего новосибирского ученого-физика Анатолия Маслова виновным в государственной измене и назначил ему 14 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Он также получил ограничение свободы сроком на один год и лишен права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне.
Гособвинение 15 мая просило для Маслова 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы в один год и уплатой штрафа в пол миллиона рублей. Уточняется, что слушание дела проходило в закрытом режиме.
Сам ученый утверждал, что всю жизнь посвятил отечественной науке и ничего плохого не совершал. Защита настаивала на его невиновности и просила его оправдать.
Маслов был арестован в июне 2022 года за разглашение секретных данных, связанных с гиперзвуком. По данным следствия, в 2014 году он передал засекреченные сведения о российских научных разработках представителям разведки ФРГ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru