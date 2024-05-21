Суд приговорил физика Маслова к 14 годам за госизмену

Суд Санкт-Петербурга признал 77-летнего новосибирского ученого-физика Анатолия Маслова виновным в государственной измене и назначил ему 14 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Он также получил ограничение свободы сроком на один год и лишен права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне.

Гособвинение 15 мая просило для Маслова 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы в один год и уплатой штрафа в пол миллиона рублей. Уточняется, что слушание дела проходило в закрытом режиме.