В России разочарованы решением Киева по делу Вышинского

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в интервью RT заявил, что считает обвинения журналиста «абсолютно надуманными».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков также заявил, что Подольский районный суд Киева принял «совершенно неправовое решение».

«Это исключительно политическое решение. Этим и объясняется продление ареста до 19 сентября. Хотя, по большому счёту, его не просто должны были отпустить, — сам его арест незаконен. Вышинского задержали исключительно по политическим мотивам», — сказал сенатор в комментарии RT.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что Подольский районный суд Киева оставил без изменения меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест российского журналиста до 19 сентября.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса.

Ранее глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН рассказал о тонкостях возможного обмена Вышинского на украинского режиссера, обвиняемого в организации теракта в Крыму, Олега Сенцова.