В результате обстрела Шебекино пострадал мирный житель

В результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель, его направили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, мужчина ушиб кисти и ссадины на лице. Его доставили в областную клиническую больницу.