В результате обстрела Шебекино пострадал мирный житель
В результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель, его направили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, мужчина ушиб кисти и ссадины на лице. Его доставили в областную клиническую больницу.
Гладков добавил, что на данный момент в двух многоквартирных домах в городе повреждено остекление, также был поврежден один автомобиль осколками.
Губернатор заключил, что информация о последствиях будет уточнена, а осматривать многоэтажные домов будут в светлое время суток, передает «Радиоточка НСН».
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