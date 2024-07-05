В результате обстрела Шебекино пострадал мирный житель

В результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель, его направили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, мужчина ушиб кисти и ссадины на лице. Его доставили в областную клиническую больницу.

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Гладков добавил, что на данный момент в двух многоквартирных домах в городе повреждено остекление, также был поврежден один автомобиль осколками.

Губернатор заключил, что информация о последствиях будет уточнена, а осматривать многоэтажные домов будут в светлое время суток, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелВСУУкраинаШебекиноБелгородская область

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