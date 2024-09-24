В Белгороде сбиты несколько воздушных целей, есть пострадавшие

Во второй раз за день системы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате инцидента пострадали четыре человека, а из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Также зафиксированы повреждения 23 частных домов и пяти автомобилей.