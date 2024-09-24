В Белгороде сбиты несколько воздушных целей, есть пострадавшие

Во второй раз за день системы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате инцидента пострадали четыре человека, а из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Также зафиксированы повреждения 23 частных домов и пяти автомобилей.

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Гладков отметил, что на месте обстрела развернут ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, а также для родственников раненых и местных жителей.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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