В результате атаки ВСУ в Белгородской области повреждены дома и автомобиль

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум приграничным населенным пунктам Белгородской области, сообщают власти региона.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в селе Кукуевка в результате удара беспилотника был уничтожен припаркованный автомобиль, а также повреждены два частных дома.

Гладков: ВСУ выпустили примерно 50 боеприпасов по Белгородской области

В городе Шебекино боеприпас разрушил крышу жилого дома, выбил окна, а также повредил забор и автомобиль. Власти отмечают, что информация о последствиях уточняется, и оперативные службы уже работают на месте.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины. С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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