В результате атаки ВСУ в Белгородской области повреждены дома и автомобиль

В городе Шебекино боеприпас разрушил крышу жилого дома, выбил окна, а также повредил забор и автомобиль. Власти отмечают, что информация о последствиях уточняется, и оперативные службы уже работают на месте.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины. С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

