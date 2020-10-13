В России не поверили в украинскую «катастрофу» из-за воды

«Периодически наступают маловодные периоды из-за малого количества дождей, засуха и маловодье охватывает и бассейн Днепра, в этом нет ничего непредсказуемого, как и сверхкатастрофического. Поэтому говорить, что через 25 лет исчезнет Днепр, нет пока никаких причин», - пояснил эксперт отрасли.

В этом году на Украине был сложный период - и не только потому, что было мало осадков, утверждает Болгов. Причина еще и в том, что не всегда рационально распахиваются земли, почва подвержена эрозии.

«Нет у меня предположений, что Украина куда-то воду откачивает. Склоняюсь к версии, что просто наступил маловодный период. Он, кстати, может длиться не один год. На Волге в 30-е годы он растянулся на 7 лет», - напомнил гидролог Болгов.

Экологи меж тем считают, что через пару десятков лет ситуация с водными ресурсами в стране будет настолько тяжелой, что вынудит Украину импортировать питьевую воду. По словам ученых, Днепр может обмелеть до критических показателей, а на севере Украины вместо лесов останутся степи.

Не самая радужная перспектива просматривается и с водоснабжением юга России из-за сокращения малых рек. Как отметил Михаил Болгов, решающим фактором является антропогенное воздействие: много воды забирают для нужд городов, но обратно в реки ее возвращают не в полном объеме. В РАН констатировали, что для орошения из рек забираются предельно допустимые объемы и «даже чуть больше». И если сейчас точкой приложения сил государства станет возрождение рыбных хозяйств, сельхозотрасли, то воды потребуется больше, а ее у России нет, констатировал Михаил Болгов.

