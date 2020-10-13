В России не поверили в украинскую «катастрофу» из-за воды
Завлабораторией Института водных проблем РАН также рассказал НСН и о проблемах с водонсабжением юга России,
Украина стоит на грани экологической катастрофы из-за потери воды, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов страны Людмила Цыганок. Она обратила внимание, что политики продолжают транжирить водные ресурсы и спекулировать на теме экологии, вместо того чтобы решать проблему.
Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью НСН назвал мнение коллег чересчур пессимистичным.
«Периодически наступают маловодные периоды из-за малого количества дождей, засуха и маловодье охватывает и бассейн Днепра, в этом нет ничего непредсказуемого, как и сверхкатастрофического. Поэтому говорить, что через 25 лет исчезнет Днепр, нет пока никаких причин», - пояснил эксперт отрасли.
В этом году на Украине был сложный период - и не только потому, что было мало осадков, утверждает Болгов. Причина еще и в том, что не всегда рационально распахиваются земли, почва подвержена эрозии.
«Нет у меня предположений, что Украина куда-то воду откачивает. Склоняюсь к версии, что просто наступил маловодный период. Он, кстати, может длиться не один год. На Волге в 30-е годы он растянулся на 7 лет», - напомнил гидролог Болгов.
Экологи меж тем считают, что через пару десятков лет ситуация с водными ресурсами в стране будет настолько тяжелой, что вынудит Украину импортировать питьевую воду. По словам ученых, Днепр может обмелеть до критических показателей, а на севере Украины вместо лесов останутся степи.
Не самая радужная перспектива просматривается и с водоснабжением юга России из-за сокращения малых рек. Как отметил Михаил Болгов, решающим фактором является антропогенное воздействие: много воды забирают для нужд городов, но обратно в реки ее возвращают не в полном объеме. В РАН констатировали, что для орошения из рек забираются предельно допустимые объемы и «даже чуть больше». И если сейчас точкой приложения сил государства станет возрождение рыбных хозяйств, сельхозотрасли, то воды потребуется больше, а ее у России нет, констатировал Михаил Болгов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Атамбаева вернули в СИЗО
- Кипр ввёл мораторий на программу «гражданство за инвестиции»
- Названы сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России
- Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах
- Минфин предложил заранее предупреждать налогоплательщиков о блокировке счетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru