В районе Ахтубинска Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ

В районе периметра города Ахтубинска в Астраханской области было сбито не менее пяти-шести беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Ахтубинского района Владимир Михед на совещании с губернатором региона Игорем Бабушкиным.

В ходе совещания Михед сообщил губернатору, что после первой атаки беспилотников месяц назад и полученных указаний, администрация и командование воинской части среагировали правильно.

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Губернатор подчеркнул, что предпринятые после первой атаки меры улучшили систему оповещения и реагирования, благодаря чему в результате этой атаки удалось избежать жертв и разрушений инфраструктуры.

Во вторник Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках над Астраханской областью. Губернатор Бабушкин отметил, что в Ахтубинском районе и Знаменске был введен режим «воздушной тревоги». Локальные возгорания, возникшие из-за падения беспилотников, были оперативно ликвидированы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаВСУАстраханская ОбластьБеспилотники

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