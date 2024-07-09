В районе Ахтубинска Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ

В районе периметра города Ахтубинска в Астраханской области было сбито не менее пяти-шести беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Ахтубинского района Владимир Михед на совещании с губернатором региона Игорем Бабушкиным.

В ходе совещания Михед сообщил губернатору, что после первой атаки беспилотников месяц назад и полученных указаний, администрация и командование воинской части среагировали правильно.