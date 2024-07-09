В районе Ахтубинска Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ
В районе периметра города Ахтубинска в Астраханской области было сбито не менее пяти-шести беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Ахтубинского района Владимир Михед на совещании с губернатором региона Игорем Бабушкиным.
В ходе совещания Михед сообщил губернатору, что после первой атаки беспилотников месяц назад и полученных указаний, администрация и командование воинской части среагировали правильно.
Губернатор подчеркнул, что предпринятые после первой атаки меры улучшили систему оповещения и реагирования, благодаря чему в результате этой атаки удалось избежать жертв и разрушений инфраструктуры.
Во вторник Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках над Астраханской областью. Губернатор Бабушкин отметил, что в Ахтубинском районе и Знаменске был введен режим «воздушной тревоги». Локальные возгорания, возникшие из-за падения беспилотников, были оперативно ликвидированы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru