В Раду внесен законопроект о продлении действия особого статуса Донбасса

В Верховную раду внесён законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Информация о подаче соответствующего документа появилась на сайте украинского парламента, отмечает ТАСС. Инициаторам законопроекта выступила группа депутатов президентской фракции «Слуга народа». Отмечается, что на официальном сайте Рады зарегистрирован соответствующий проект закона, однако полный текст документа пока отсутствует.

Напомним, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» существует с 18 октября 2014 года. Ранее он уже неоднократно продлевался. Согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря текущего года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов.

Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло.