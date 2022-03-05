В Раде заявили об убийстве СБУ члена делегации Украины на переговорах с РФ

Народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы убили участника первой делегации Киева на переговорах с Россией Дениса Киреева. Официально эта информация пока не подтверждена.

Как написал Дубинский в своем Telegram-канале, СБУ подозревало Киреева в государственной измене. По информации депутата, он был близок Андрею Клюеву, занимавшему при президенте Викторе Януковиче пост секретаря СНБО Украины (2012—2014), а также главы администрации президента (2014). Дубинский выразил недоумение, каким образом Киреев был включён в состав делегации на переговоры.

По данным украинских СМИ, переговорщик от Киева на первой встрече якобы был застрелен при задержании Службой безопасности Украины.



