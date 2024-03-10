В Раде заявили о планах Сырского удвоить выплаты солдатам ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить выплаты военнослужащим, заявил в интервью изданию «Телеграф» депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

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По словам парламентария, Сырский предложил Зеленскому платить военнослужащим 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи). Горбенко отметил, что такое решение позволит повысить моральный дух бойцов ВСУ.

Депутат считает, что найти средства на повышение выплат можно за счет увольнения из рядов армии тех, кто не хочет сражаться.

Ранее командующий сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк сообщил о подготовке контрудара в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУУкраина

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