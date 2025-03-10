В Раде предложили установить памятник Джорджу Вашингтону в Киеве

Группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламентский проект постановления о возведении памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону в Киеве.

Документ под номером 13066 был зарегистрирован 10 марта, следует из данных сайта парламента.

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Среди авторов инициативы значатся Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Галина Янченко и Николай Тищенко.

В понедельник часть этих депутатов представила еще один проект — постановление №13067, в котором предлагается разработать законодательную основу для создания преференциальных условий ведения бизнеса для стран-партнеров Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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