В Раде предложили установить памятник Джорджу Вашингтону в Киеве
Группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламентский проект постановления о возведении памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону в Киеве.
Документ под номером 13066 был зарегистрирован 10 марта, следует из данных сайта парламента.
Среди авторов инициативы значатся Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Галина Янченко и Николай Тищенко.
В понедельник часть этих депутатов представила еще один проект — постановление №13067, в котором предлагается разработать законодательную основу для создания преференциальных условий ведения бизнеса для стран-партнеров Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос на посуточную аренду жилья в России вырос в полтора раза за год
- В Раде предложили установить памятник Джорджу Вашингтону в Киеве
- Власти Дагестана попросили отменить блокировку Telegram в регионе
- Корейские автомобили подорожали в 2,5 раза с 2022 года в РФ
- Умер автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров
- Сарик Андреасян извинился «за тон общения» и попросил ответных извинений от студентов
- Расследование столкновения судов у Британии может затянуться на месяцы
- Зеленский извинился перед Трампом после инцидента в Овальном кабинете
- СМИ: Администрация Трампа проведет раздельные контакты с РФ и Украиной в Джидде
- Один человек госпитализирован после столкновения судов у берегов Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru