Зеленский извинился перед Трампом после инцидента в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после инцидента, произошедшего ранее в Овальном кабинете. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

По словам Уиткоффа, этот шаг со стороны украинского президента стал, как он выразился, важным элементом в процессе налаживания контактов между сторонами. Он уточнил, что перед этим велись активные дискуссии между представителями США, Украины и европейских стран.

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Спецпосланник также заявил, что рассматривает произошедшее как признак прогресса и выразил надежду на достижение договоренностей между сторонами.

Уиткофф добавил, что рассчитывает на заключение соглашения в рамках продолжающегося диалога, передает «Радиоточка НСН».



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