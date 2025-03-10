Зеленский извинился перед Трампом после инцидента в Овальном кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после инцидента, произошедшего ранее в Овальном кабинете. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
По словам Уиткоффа, этот шаг со стороны украинского президента стал, как он выразился, важным элементом в процессе налаживания контактов между сторонами. Он уточнил, что перед этим велись активные дискуссии между представителями США, Украины и европейских стран.
Спецпосланник также заявил, что рассматривает произошедшее как признак прогресса и выразил надежду на достижение договоренностей между сторонами.
Уиткофф добавил, что рассчитывает на заключение соглашения в рамках продолжающегося диалога, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru