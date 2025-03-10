Зеленский извинился перед Трампом после инцидента в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после инцидента, произошедшего ранее в Овальном кабинете. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

По словам Уиткоффа, этот шаг со стороны украинского президента стал, как он выразился, важным элементом в процессе налаживания контактов между сторонами. Он уточнил, что перед этим велись активные дискуссии между представителями США, Украины и европейских стран.